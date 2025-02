Der Dollar setzte gestern seine Erholung fort, obwohl der frühe Handel heute eine gewisse Dynamik im Yen und in den Antipodenländern begünstigt. In den kommenden Tagen werden die Märkte weiterhin sorgfältig abwägen, wie nahe ein Waffenstillstand in der Ukraine ist, und vor allem, zu welchen Bedingungen. Bislang haben Russland und die USA bilaterale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...