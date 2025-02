Mit inzwischen 75 Anbietern und mehr als 390 Angeboten, ist unsere Marktübersicht für große Batteriespeicher so umfangreich wie noch nie. Das Interesse spiegelt die große Nachfrage am Markt. Gewerbeanwendungen wie Lastspitzenkappung oder die Nutzung als Ladebooster stoßen auf wachsendes Interesse, aber vor allem die Gewinnchancen am Energiemarkt führen zu steigenden Investitionen. Wir haben die pv magazine-Marktübersicht für Groß- und Gewerbespeicher aktualisiert. Unser Update enthält nun 75 Anbieter, die mehr als 390 Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Bei den 137 neuen Einträgen gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...