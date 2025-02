FTX startet Rückzahlungen: Reddit-User melden erste Entschädigungen

Nach monatelangen Spekulationen über die Rückzahlung der Gelder von der kollabierten Kryptobörse FTX gibt es nun erste konkrete Berichte. Reddit-User bestätigen den Erhalt ihrer Entschädigungen, allerdings nicht zum aktuellen Bitcoin-Kurs, sondern zum Wert zum Zeitpunkt des Crashs.

Schnellere Abwicklung als bei Mt. Gox-Skandal

Der Zusammenbruch von FTX unter Sam Bankman-Fried war einer der spektakulärsten Niedergänge eines Milliardenunternehmens in der Finanzgeschichte. Die Veruntreuung von Kundengeldern führte nicht nur zum Kollaps der Börse, sondern erschütterte den gesamten Kryptomarkt.

Im Vergleich zu Mt. Gox, wo Gläubiger über ein Jahrzehnt auf ihre Entschädigung warten, geht die Abwicklung bei FTX deutlich schneller voran. Dies liegt unter anderem an den gestiegenen Kryptokursen, die eine Schadenswiedergutmachung erleichtern. Allerdings erhalten Kunden für ihre Bitcoin nur den Wert von 16.000 Dollar - den Kurs zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs.

BTCBULL Presale als neue Investmentchance

Der neue BTC Bull Token ($BTCBULL) hat bereits in der ersten Woche des Vorverkaufs über 2,2 Millionen Dollar eingesammelt. Das Projekt verbindet einen Meme Coin mit direkten Bitcoin-Rewards und implementiert verschiedene Mechanismen, die bei Erreichen bestimmter Bitcoin-Kursziele aktiviert werden.

Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar werden Token verbrannt, während bei 150.000 und 200.000 Dollar Bitcoin-Airdrops an die Halter verteilt werden. Der Token ist aktuell noch im Presale erhältlich, wobei regelmäßige Preiserhöhungen bis zum offiziellen Börsenstart geplant sind.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

