Dhahran, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Aramco weitet Marke, Einzelhandelsangebot und Schmierstoffe der Marke Valvoline auf ausgewählte Tankstellen auf den Philippinen aus- Die Transaktion ist ein weiterer Fortschritt bei der strategischen Erweiterung des globalen Einzelhandelsnetzes von Aramco in hochwertigen MärktenAramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, unterzeichnete heute endgültige Vereinbarungen zum Erwerb einer 25%igen Beteiligung an Unioil Petroleum Philippines, einem der größten Erdölunternehmen auf den Philippinen.Die geplante Übernahme, die den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der behördlichen Genehmigungen unterliegt, zielt darauf ab, vom erwarteten Wachstum des Marktes für hochwertige Kraftstoffe auf den Philippinen zu profitieren. Es stellt einen weiteren Fortschritt in Aramcos strategischer Downstream-Expansion und dem Wachstum seines globalen Einzelhandelsnetzes dar, das darauf abzielt, zusätzliche Absatzmärkte für seine Raffinerieprodukte zu sichern.Yasser Mufti, Aramco Executive Vice President of Products & Customers, sagte: "Diese Investition ist ein weiterer Schritt in unserer globalen Strategie, das Einzelhandelsnetz von Aramco zu erweitern, und wir freuen uns darauf, die hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Aramco den Kunden auf den Philippinen vorzustellen. Unsere internationale Expansion zielt darauf ab, zusätzlichen Wert zu schaffen und unsere Beteiligung an dynamischen Volkswirtschaften in Zusammenarbeit mit etablierten Partnern zu verstärken. Wir freuen uns, mit Unioil, einem dynamischen Akteur auf dem schnell wachsenden philippinischen Kraftstoffmarkt, die nächste Etappe dieser Reise anzutreten".Unioil, ein diversifizierter Betreiber von nachgelagerten Kraftstoffen, wurde 1966 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden Einzelhandels-, Großhandels- und Lagerunternehmen auf den Philippinen mit einem Netz von 165 Tankstellen und vier Lagerterminals im Land.Die Ankündigung folgt auf frühere Einzelhandelsakquisitionen von Aramco in Chile und Pakistan. Nach der Fertigstellung beabsichtigt Aramco, seine Marke, wettbewerbsfähige Einzelhandelsangebote und Schmierstoffe der Marke Valvoline auf ausgewählte Tankstellen auf den Philippinen auszuweiten.Über Aramco Als eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen ist unser globales Team bestrebt, bei allem, was wir tun, etwas zu bewirken - von der Bereitstellung wichtiger Öllieferungen bis zur Entwicklung neuer Energietechnologien. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ressourcen verlässlicher, nachhaltiger und nützlicher zu machen und so Wachstum und Produktivität in der ganzen Welt zu fördern. https://www.aramco.comX: @aramco (https://twitter.com/aramco)Haftungsausschluss Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine Kapitalausgaben und Investitionen, Großprojekte, vor- und nachgelagerten Leistungen wieder, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen. Diese Aussagen können Aussagen enthalten, denen Worte wie "abzielen", "glauben", "erwarten", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "vorhersehen", "schätzen", "planen", "projizieren", "haben können", "wahrscheinlich", "sollten", "könnten" und andere Worte und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinung vorausgehen oder folgen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der folgenden Faktoren: globales Angebot, Nachfrage und Preisschwankungen bei Öl, Gas und Petrochemikalien; globale wirtschaftliche Bedingungen; Wettbewerb in den Branchen, in denen Saudi Aramco tätig ist; Bedenken hinsichtlich des Klimawandels, der Wetterbedingungen und der damit verbundenen Auswirkungen auf die weltweite Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen und kohlenwasserstoffbasierten Produkten; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Saudi Aramco, seine ESG-Ziele erfolgreich zu erfüllen, einschließlich des Scheiterns der vollständigen Erfüllung seiner Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050; Bedingungen, die sich auf den Transport von Produkten auswirken; betriebliche Risiken und Gefahren, die in der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie üblich sind; die zyklische Natur der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie; politische und soziale Instabilität und Unruhen sowie tatsächliche oder potenzielle bewaffnete Konflikte in der MENA-Region und anderen Gebieten; Naturkatastrophen und Pandemien oder Epidemien im Bereich der öffentlichen Gesundheit; das Management des Wachstums von Saudi Aramco; das Management der Tochtergesellschaften, Joint Operations, Joint Ventures, assoziierten Unternehmen und Unternehmen, an denen das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält; das Inflations-, Zins- und Wechselkursrisiko, dem Saudi Aramco ausgesetzt ist; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit in einer regulierten Branche und Änderungen von Öl-, Gas-, Umwelt- oder anderen Vorschriften, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Saudi Aramco tätig ist; Gerichtsverfahren, internationale Handelsangelegenheiten und andere Streitigkeiten oder Vereinbarungen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie sie in den letzten bei der saudischen Börse eingereichten regelmäßigen Berichten des Unternehmens dargelegt sind. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, finden Sie in den letzten Berichten des Unternehmens, die regelmäßig bei der Saudi Stock Exchange eingereicht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen über die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien des Unternehmens und das Marktumfeld, in dem es in Zukunft tätig sein wird. Die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukunftsgerichtete Aussagen, gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung und sollen keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse geben. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Veröffentlichung von Aktualisierungen der Pressemitteilung, einschließlich Finanzdaten oder zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben ist. Die Pressemitteilung sollte nicht als Finanz-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. In die zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden.