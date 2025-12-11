© Foto: Scott Schilke - Sipa USA

SpaceX wächst schneller als jede Tech-Firma ihrer Zeit. Analysten sehen beim möglichen IPO Bewertungen jenseits der Billionenmarke. Das könnte einer der größten Runs der Dekade werden.Elon Musk hat erstmals offen bestätigt, dass SpaceX einen Börsengang plant. Auf einen X-Beitrag des Journalisten Eric Berger reagierte er mit den Worten: "Wie immer hat Eric Recht" und bestätigte damit Berichte, wonach SpaceX einen IPO ins Auge fasst. Berger geht davon aus, dass ein Börsengang mehr als 30 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, die Musk für Projekte wie weltraumgestützte Rechenzentren oder Mondfabriken benötigt. Laut mehreren Medien könnte der IPO bereits im Sommer 2026 erfolgen. SpaceX strebt …