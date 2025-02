Zürich - Die CSL Corporate Services Est. und One PM wachsen zusammen. Seit dem 3. Februar 2025 tritt die One PM AG unter einem neuen Namen auf - One PM AG wird zur CSL Corporate Services (Schweiz) AG. Vor fünf Jahren wurde mit einem strategischen Schritt der Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen der CSL IT in Liechtenstein und der Zürcher One PM AG gelegt. Damals stieg die CSL als Minderheitsaktionärin mit der Vision bei One PM ein, weitere ...

