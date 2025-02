Bern - Die diesjährige Ausgabe der Swiss Cyber Security Days stand unter dem Motto «Eye of the cyber - create tomorrow» und fand auf dem BERNEXPO-Areal in Bern statt. Nationale und internationale Expertinnen und Experten zeigten, warum ein sicherer Cyberraum essenziell ist. Höhepunkte waren die Einblicke der Cyber Division des FBI, die Ausführungen von Korpskommandant Thomas Süssli sowie Panels zu Desinformation, Radikalisierung und digitalem Kinderschutz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...