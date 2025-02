Die Hönle Gruppe entwickelt innovative UV-Lösungen für ein breites Spektrum an industriellen Anwendungen. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse veranstaltet mwb research am 25. Februar 2025 um 15:00 Uhr (MEZ) einen Online Earnings Call mit Dr. Markus Arendt, CEO, und Robert Stark, CFO. Im Anschluss an eine Präsentation haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und wird online durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden bei der Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-25-15-00/HNL-GR bekannt gegeben.