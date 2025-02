Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigte am Handelstag ein wechselhaftes Bild mit bemerkenswerten Kursschwankungen. Nach einem positiven Start in den Vormittagshandel, bei dem das Papier zeitweise um beachtliche 8,2 Prozent auf 0,111 EUR zulegte, trübte sich die Stimmung im weiteren Tagesverlauf ein. Am Nachmittag rutschte der Kurs ins Minus und verzeichnete einen Rückgang von 0,6 Prozent auf 0,102 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 124.300 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Im historischen Kontext bewegt sich die Aktie derzeit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,240 EUR, das am 27. Februar 2024 erreicht wurde, liegt aber immerhin 25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 0,077 EUR vom August.

Geschäftszahlen zeigen gemischte Entwicklung

Die jüngsten Quartalsergebnisse von BIGG Digital Assets offenbaren eine zwiespältige Entwicklung des Unternehmens. Während der Umsatz im dritten Quartal 2024 auf 2,13 Millionen CAD anstieg und damit eine beachtliche Steigerung von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete, weitete sich der Verlust je Aktie von -0,02 CAD auf -0,03 CAD aus. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von -0,050 CAD je Anteilsschein, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

