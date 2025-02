Beaverton - Nike und Kim Kardashians Unterwäschelabel Skims arbeiten gemeinsam an einer neuen Fitnessmarke. «NikeSKIMS» soll Trainingsbekleidung, Schuhe und Accessoires für Frauen anbieten. Nike möchte durch diese Zusammenarbeit mehr Frauen mit ihren Produkten ansprechen. Die erste «NikeSKIMS»-Kollektion soll im Frühling auf den Markt kommen, so Kardashian in einer gemeinsamen Erklärung. Nike plant, die Marke im Jahr 2026 weltweit zu expandieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...