Auch wenn das erste Quartal dieses Jahres für STMicroelectronics schwierig sein könnte, erwartet Jefferies bessere Zeiten für die angeschlagene Technologieaktie. Die Aktie schlägt nach der Neu-Bewertung sofort an.Analyst Janardan Menon stufte die Aktie des Halbleiterherstellers von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhte sein Kursziel auf 34 Euro. Das sind rund 34 Prozent mehr, legt man den aktuellen Kurs vom Mittwoch zugrunde. "Wir glauben, dass das erste Quartal 2025 den Tiefpunkt des aktuellen Korrekturzyklus für den Umsatz und die Bruttomarge von STM markiert", schrieb Menon in einer Mitteilung an Kunden am Mittwoch. Er prognostiziert "eine leichte Verbesserung im zweiten Quartal, …