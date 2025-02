NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Kursreaktion auf die 2024er-Zahlen des Triebwerkherstellers sei ernüchternd gewesen, aber der schwache freie Barmittelfluss sei wohl weitgehend eine Frage des Timings gewesen, schrieb Analystin Chloe Lemarie am Mittwoch. MTU sei noch immer erheblich günstiger bewertet als die Konkurrenz./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 14:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2025 / 14:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0D9PT0