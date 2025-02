DJ Hypoport steigert Umsatz und EBIT 2024

DOW JONES--Hypoport hat 2024 den Umsatz und das operative Ergebnis deutlich gesteigert. Wie das im MDAX notierte Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, stieg der Umsatz um 15 Prozent auf ca. 560 Millionen Euro. Der Rohertrag erhöhte sich ebenfalls um 15 Prozent auf 240 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) verbesserte sich um 23 Prozent auf 17 Millionen Euro.

Hauptursache für den Umsatz- und Ertragsanstieg im Geschäftsjahr 2024 war laut Mitteilung eine deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Hypoport mit einem Umsatz von mindestens 640 Millionen Euro, einem Rohertrag von mindestens 270 Millionen Euro sowie einem EBIT zwischen 30 Millionen und 36 Millionen Euro. Dies entspreche jeweils einer zweistelligen Wachstumsrate.

Hypoport wird seine vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 in detaillierter Form wie geplant am 10. März 2025 und den Geschäftsbericht am 24. März 2025 veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 19, 2025 15:34 ET (20:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.