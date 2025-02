Spaniens Verkäufe an Marokko beliefen sich auf 110 Millionen kg für 97 Millionen EUR bei 0,88 EUR/kg, während Marokko 476 Millionen kg für 1.072 Millionen EUR bei 2,25 EUR/kg an Spanien verkaufte, berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pixabay In dem Jahr 2024 wies der Obst- und Gemüsehandel zwischen Spanien und Marokko einen Überschuss von 975 Millionen EUR...

