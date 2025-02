Forbo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Jens Fankhänel, CEO der Forbo-Gruppe, erkrankt



20.02.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG

AD-HOC-mitteilung gemäss artikel 53 DES KOTIERUNGSREGLEMENTS DER SIX EXCHANGE REGULATION Aufgrund einer Erkrankung muss sich Jens Fankhänel, CEO der Forbo-Gruppe, vorübergehend aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Andreas Jaeger, Chief Financial Officer der Forbo-Gruppe, übernimmt interimistisch die Unternehmensleitung. Baar, 20. Februar 2025 Jens Fankhänel, CEO der Forbo-Gruppe, ist erkrankt. Um sich auf seinen Genesungsprozess zu konzentrieren, gibt er die operative Leitung des Konzerns vorübergehend ab. «Im Namen des gesamten Unternehmens wünschen wir Jens Fankhänel von Herzen rasche und vollständige Genesung», sagt This E. Schneider, Verwaltungsratspräsident der Forbo Holding AG. Andreas Jaeger übernimmt interimistisch die Unternehmensleitung und behält gleichzeitig seine Funktion als CFO der Forbo-Gruppe. Voraussichtlich Mitte April 2025 folgt ein Update mit weiteren Informationen. MEDIENMITTEILUNG (PDF-FILE) Kontaktperson:

Karin Marti

Head Corporate Communications

Telefon +41 58 787 25 41

www.forbo.com

Ende der Adhoc-Mitteilung