DJ Airbus überrascht mit Cashflow und erhöht Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat im Schlussquartal Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert und unter dem Strich etwas mehr verdient als erwartet. Im Gesamtjahr wurde beim operativen Gewinn die Jahresprognose zwar knapp verfehlt, beim Cashflow aber deutlich übertroffen. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie erhalten, 20 Cent mehr als im Vorjahr, aber weniger als der Analystenkonsens von 2,12 Euro je Aktie erhofft hatte. Für 2025 stellt der Luft- und Raumfahrtkonzern weiteres Wachstum in Aussicht.

In den drei Monaten von Oktober bis Dezember stieg der Umsatz um 8 Prozent auf 24,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) legte um 16 Prozent auf 2,56 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente Airbus 2,42 Millionen bzw. 3,07 Euro pro Aktie - jeweils zwei Drittel mehr als im Vorjahresquartal.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 24,7 Milliarden Euro, einem Adjusted EBIT von 2,6 Milliarden Euro, einem Konzerngewinn von 2,1 Milliarden und einem Ergebnis pro Aktie von 2,61 Euro gerechnet.

Im Gesamtjahr 2024 erreichte das bereinigte EBIT 5,35 Milliarden Euro, Airbus hatte rund 5,5 Milliarden Euro angepeilt. Der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen lag mit 4,46 Milliarden Euro um 2 Prozent unter Vorjahr, Airbus hatte aber nur rund 3,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt und Analysten hatten nur mit 3,71 Milliarden Euro gerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2025 strebt Airbus einen Anstieg des bereinigten EBIT auf rund 7,0 Milliarden Euro an, der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll mit rund 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau liegen. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 820 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben, nach 766 Maschinen im vergangenen Jahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2025 00:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.