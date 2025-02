Schwierigere Marktbedingungen: 243 Mio. € Umsatzerlöse (-26 %) und 21 Mio. € EBITDA (-58 %)

Transformationsprogramm: 11 Mio. € Sonderfaktoren auf EBITDA-Ebene

-4,75 € Ergebnis je Aktie aufgrund von -28 Mio. € Nettoverlust (-188 %)

12 Mio. € Netto-Cash-Position zum Jahresende gegenüber 16 Mio. € Ende 2023

Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen und 0,04 € Dividende je Aktie vorgeschlagen

Ausblick 2025: 180-220 Mio. € Umsatzerlöse, 10-15 Mio. € EBITDA, 50-75 Mio. € Kundenakquisitionskosten

DÜSSELDORF, 20. Februar 2025 - Der CLIQ-Konzern veröffentlicht heute seinen geprüften Jahresabschluss 2024. Der Geschäftsbericht 2024 ist auf der Website des Konzerns unter https://cliqdigital.com/investors/financialreportingverfügbar.

Performance

in Millionen € GJ

2024 GJ

2023 Veränd. Q4

2024 Q4

2023 Veränd. Nordamerika 168 197 -15 % 34 54 -37 % Europa 52 109 -52 % 9 25 -64 % Lateinamerika 14 13 10 % 4 3 11 % Übrige 9 8 20 % 1 5 -29 % Umsatzerlöse 243 326 -26 % 48 84 -43 % Erwarteter durchschnittlicher LTV1 (in €) 77 85 -10 % 70 87 -19 % Kundenakquisitionskosten insgesamt -75 -135 -45 % -11 -35 -68 % EBITDA (vor Sonderfaktoren2) 21 50 -58 % 5 12 -59 % EBITDA-Marge2 9 % 15 % 10 % 14 % Konzernergebnis/-verlust -28 32 -187 % -29 7 k.A. Ergebnis je Aktie (unverwässert, in €) -4,75 4,90 k.A. -4,99 1,07 k.A.

Umsatzerlöse : Der Konzernumsatz sank 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf 243 Millionen € nach 326 Millionen € im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund von weniger Kunden. 97 % des Konzernumsatzes im Jahr 2024 wurden mit gebündelten Content-Diensten erwirtschaftet. Im Einklang mit der Entscheidung des Managements, sich auf die Rentabilität zu konzentrieren, verringerte sich der Umsatz im Jahr 2024 in Nordamerika um 15 % und in Europa um 52 %. In Lateinamerika und in der Region Übrige stiegen die Umsatzerlöse um 10 % bzw. 20 %. Der Rückgang des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorquartal verlangsamte sich jedoch deutlich von -21 % im Q3 2024 auf -11 % im vierten Quartal.

: Der Konzernumsatz sank 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf 243 Millionen € nach 326 Millionen € im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund von weniger Kunden. 97 % des Konzernumsatzes im Jahr 2024 wurden mit gebündelten Content-Diensten erwirtschaftet. Im Einklang mit der Entscheidung des Managements, sich auf die Rentabilität zu konzentrieren, verringerte sich der Umsatz im Jahr 2024 in Nordamerika um 15 % und in Europa um 52 %. In Lateinamerika und in der Region Übrige stiegen die Umsatzerlöse um 10 % bzw. 20 %. Der Rückgang des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorquartal verlangsamte sich jedoch deutlich von -21 % im Q3 2024 auf -11 % im vierten Quartal. Kundenakquisitionskosten insgesamt: Die Kundenakquisitionskosten insgesamt beliefen sich im Jahr 2024 auf 75 Millionen € nach 135 Millionen € in 2023. Die um 45 % niedrigeren Kundenakquisitionskosten insgesamt spiegeln die Entscheidung des Konzerns wider, sich strategisch stärker auf die Rentabilität zu konzentrieren, und die daraus resultierende Senkung der Zielkosten pro Akquisition (CPA).

Die Kundenakquisitionskosten insgesamt beliefen sich im Jahr 2024 auf 75 Millionen € nach 135 Millionen € in 2023. Die um 45 % niedrigeren Kundenakquisitionskosten insgesamt spiegeln die Entscheidung des Konzerns wider, sich strategisch stärker auf die Rentabilität zu konzentrieren, und die daraus resultierende Senkung der Zielkosten pro Akquisition (CPA). EBITDA : Im Jahr 2024 sank das EBITDA vor Sondereffekten um 58 % auf 21 Millionen € nach 50 Millionen € in 2023. Die entsprechende EBITDA-Marge war mit 9 % nach 15 % im Vorjahr vor allem aufgrund der geringeren Umsatzerlöse niedriger, trotz geringerer Umsatzkosten und betrieblicher Aufwendungen. Das berichtete EBITDA belief sich auf 10 Millionen € und enthielt Sonderfaktoren in Höhe von 11 Millionen €, die hauptsächlich mit dem Transformationsprogramm "Fit For Future" des Konzerns zusammenhängen. Die berichtete EBITDA-Marge betrug 4 %.

: Im Jahr 2024 sank das EBITDA vor Sondereffekten um 58 % auf 21 Millionen € nach 50 Millionen € in 2023. Die entsprechende EBITDA-Marge war mit 9 % nach 15 % im Vorjahr vor allem aufgrund der geringeren Umsatzerlöse niedriger, trotz geringerer Umsatzkosten und betrieblicher Aufwendungen. Das berichtete EBITDA belief sich auf 10 Millionen € und enthielt Sonderfaktoren in Höhe von 11 Millionen €, die hauptsächlich mit dem Transformationsprogramm "Fit For Future" des Konzerns zusammenhängen. Die berichtete EBITDA-Marge betrug 4 %. Konzernergebnis : Im Jahr 2024 belief sich das Konzernergebnis auf einen Verlust von 28 Millionen € nach 32 Millionen € Gewinn in 2023. Infolge der jährlichen Überprüfung der Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts korrigierte CLIQ seinen Geschäfts- oder Firmenwert und verbuchte einen Wertminderungsaufwand in Höhe von 27 Millionen €. Diese Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts war in erster Linie auf die künftigen herausfordernden Marktbedingungen sowie auf den deutlichen Rückgang des Konzernmarktwerts im Jahr 2024 zurückzuführen, der sich aus der Marktkapitalisierung ergab.

: Im Jahr 2024 belief sich das Konzernergebnis auf einen Verlust von 28 Millionen € nach 32 Millionen € Gewinn in 2023. Infolge der jährlichen Überprüfung der Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts korrigierte CLIQ seinen Geschäfts- oder Firmenwert und verbuchte einen Wertminderungsaufwand in Höhe von 27 Millionen €. Diese Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts war in erster Linie auf die künftigen herausfordernden Marktbedingungen sowie auf den deutlichen Rückgang des Konzernmarktwerts im Jahr 2024 zurückzuführen, der sich aus der Marktkapitalisierung ergab. Ergebnis je Aktie : Im Jahr 2024 betrug der Verlust je Aktie (unverwässertes Ergebnis je Aktie) -4,75 € nach 4,90 € Gewinn je Aktie in 2023. Das verwässerte Ergebnis je Aktie betrug -4,71 € (2023: 4,82 €).

: Im Jahr 2024 betrug der Verlust je Aktie (unverwässertes Ergebnis je Aktie) -4,75 € nach 4,90 € Gewinn je Aktie in 2023. Das verwässerte Ergebnis je Aktie betrug -4,71 € (2023: 4,82 €). Cashflow : Im Jahr 2024 sank der operative freie Cashflow auf 3,4 Millionen € nach 19 Millionen € in 2023. Der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im Jahr 2024 auf 9 Millionen € nach 30 Millionen € im Vorjahr. Der Rückgang war in erster Linie auf den Umsatzrückgang und die Verringerung der Marge zurückzuführen. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich 2024 auf 5 Millionen € nach 12 Millionen € im Jahr 2023 und bezog sich hauptsächlich auf Zahlungen für lizenzierten Content sowie auf Investitionen in die Plattform und technische Entwicklungen. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2024 war ein Abfluss von 7 Millionen € nach 13 Millionen € in 2023 und umfasste 5,5 Millionen € für das Aktienrückkaufprogramm und 0,3 Millionen € für die Dividendenausschüttung.

: Im Jahr 2024 sank der operative freie Cashflow auf 3,4 Millionen € nach 19 Millionen € in 2023. Der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im Jahr 2024 auf 9 Millionen € nach 30 Millionen € im Vorjahr. Der Rückgang war in erster Linie auf den Umsatzrückgang und die Verringerung der Marge zurückzuführen. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich 2024 auf 5 Millionen € nach 12 Millionen € im Jahr 2023 und bezog sich hauptsächlich auf Zahlungen für lizenzierten Content sowie auf Investitionen in die Plattform und technische Entwicklungen. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2024 war ein Abfluss von 7 Millionen € nach 13 Millionen € in 2023 und umfasste 5,5 Millionen € für das Aktienrückkaufprogramm und 0,3 Millionen € für die Dividendenausschüttung. Liquidität: Aufgrund des geringeren operativen freien Cashflows verringerte sich die Netto-Cash-Position zum Jahresende auf 12 Millionen € (31.12.2023: 16 Millionen €).





Operative Indikatoren

Lifetime-Value eines Kunden : Im Jahr 2024 sank der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value eines Kunden (LTV) um 10 % auf 77 € nach 85 € in 2023. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf die im Vergleich zu 2023 höheren Kündigungsraten zurückzuführen. Diese ergaben sich aus den neuen Kundenbetreuungsinstrumenten bei den Kartensystemunternehmen, die zu einer kürzeren durchschnittlichen Kundenbindungsdauer führen.

: Im Jahr 2024 sank der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value eines Kunden (LTV) um 10 % auf 77 € nach 85 € in 2023. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf die im Vergleich zu 2023 höheren Kündigungsraten zurückzuführen. Diese ergaben sich aus den neuen Kundenbetreuungsinstrumenten bei den Kartensystemunternehmen, die zu einer kürzeren durchschnittlichen Kundenbindungsdauer führen. Kunden : Die Zahl einmaliger zahlender Kunden für die gebündelten Content- und Single-Content-Streamingdienste des Konzerns sank zum 31. Dezember 2024 auf 0,7 Millionen nach 1,2 Millionen zum Ende des Jahres 2023. Der Rückgang resultiert aus dem stärkeren Fokus des Konzerns auf Rentabilität als auf Umsatzwachstum. Dabei wurde der CPA stärker an den niedrigeren erwarteten durchschnittlichen Lifetime-Value eines Kunden (LTV) angepasst, was zu weniger Neukundenakquisitionen führte.

: Die Zahl einmaliger zahlender Kunden für die gebündelten Content- und Single-Content-Streamingdienste des Konzerns sank zum 31. Dezember 2024 auf 0,7 Millionen nach 1,2 Millionen zum Ende des Jahres 2023. Der Rückgang resultiert aus dem stärkeren Fokus des Konzerns auf Rentabilität als auf Umsatzwachstum. Dabei wurde der CPA stärker an den niedrigeren erwarteten durchschnittlichen Lifetime-Value eines Kunden (LTV) angepasst, was zu weniger Neukundenakquisitionen führte. Lifetime-Value der Kundenbasis: Zum 31. Dezember 2024 verringerte sich der Lifetime-Value der Kundenbasis (LTVCB) im Vergleich zum Vorjahresende um 70 Millionen € auf 94 Millionen € (31.12.2023: 164 Millionen €). Der niedrigere LTVCB war das Ergebnis des Rückgangs der Kundenzahl sowie des niedrigeren erwarteten durchschnittlichen Lifetime-Value eines Kunden. Der LTVCB stellt den erwarteten Umsatzerlös dar, der von den zahlenden Kunden über deren geschätzte individuelle Restlebenszyklusdauer zum Berichtsstichtag erzielt werden soll.





Kapitalrückführung

CLIQ hat sein Aktienrückkaufprogramm am 3. Januar 2025 erfolgreich und vorzeitig abgeschlossen und insgesamt fast 647 Tausend eigene Aktien für knapp 5,5 Millionen € zu einem Durchschnittspreis von rund 8,50 € je Aktie erworben. Im Rahmen seiner Kapitalrückführungsstrategie entscheidet der Vorstand von CLIQ jährlich, in welchem Umfang und auf welche Weise Kapital an die Aktionäre zurückgeführt wird. Trotz der schlechten operativen Performance schlagen Vorstand und Aufsichtsrat von CLIQ vor, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,04 € je Aktie auszuschütten.

Ausblick

Für 2025 erwartet CLIQ ein EBITDA zwischen 10 und 15 Millionen €, basierend auf einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 180 und 220 Millionen € und prognostizierten Kundenakquisitionskosten insgesamt zwischen 50 und 75 Millionen €.

Stellungnahme des Vorstands

"CLIQ und unsere Aktionärinnen und Aktionäre standen 2024 vor großen Herausforderungen, da unser Unternehmen mit schwierigeren Marktbedingungen konfrontiert war und unsere neuen Initiativen zum Umsatzwachstum langsamer als erwartet vorankamen", sagte CEO Luc Voncken. "Auch wenn die Marktbedingungen im Jahr 2025 weiterhin unsicher sind, haben wir unser Geschäftsfundament gestärkt und müssen nun mit neuem Unternehmergeist und einer klaren Vision voranschreiten, um die sich bietenden Wachstumschancen zu nutzen."

Earnings Call

Heute um 14:00 Uhr MEZ wird ein Live-Audio-Webcast in englischer Sprache mit Präsentationen von Luc Voncken, CEO, und Ben Bos, Vorstandsmitglied, stattfinden.

Vor 12.00 Uhr MEZ per E-Mail an investors@cliqdigital.comeingereichte Fragen werden nach den Präsentationen beantwortet.

Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um sich für diesen Webcast anzumelden und teilzunehmen:

https://cliqdigital.zoom.us/webinar/register/WN_UManLyZkSvyaKCEkPZeQmg

Die ZOOM-Details werden Ihnen nach der Anmeldung per E-Mail zugesandt. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach der Telefonkonferenz unter: https://cliqdigital.com/investors/financials/financial-reportingverfügbar sein.





1 Lifetime-Value eines Kunden

2 2024 Zahlen sind vor Sonderfaktoren