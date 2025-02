NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 440 auf 510 Pence angehoben. Die Beteiligung an Rosneft mache die Briten zu einem der größten Profiteure einer möglichen Beendigung des Ukraine-Kriegs, schrieb Analyst Matthew Lofting in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Sie sei eine "Silberkugel" zum Schuldenabbau./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 18:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007980591