NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Modekonzern dürfte ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 10 Prozent verzeichnet haben, schrieb Analystin Georgina Johanan in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebit) erwartet sie 9 Prozent höher./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 19:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0148396007