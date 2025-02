NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi hob in einer ersten Reaktion am Donnerstag den hohen Bestand an liquiden Mitteln des Autobauers hervor. Die Ziele für das laufende Jahr lägen im Rahmen der Erwartungen./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 06:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 06:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007100000