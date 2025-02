Bern - Der Schweizer Aussenhandel ist zum Jahresstart in beide Handelsrichtungen ins Minus gerutscht. Das lag vor allem an der Sparte Chemie-Pharma. Die Exporte von Maschinen und Elektronik hingegen sowie von Uhren legten im Vergleich zum Dezember 2024 zu. Insgesamt beliefen sich die Exporte im Januar 2025 auf 22,7 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Damit sanken die Ausfuhren saisonbereinigt ...

