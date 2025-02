Kurz vor der Bundestagswahl haben wir die Programme der größeren Parteien, die zur Bundestagswahl am 23. Februar antreten, gelesen und für uns noch offengebliebene Fragen zum Themenkomplex Energiewende schriftlich an die Parteien gestellt. Die Fragen und Antworten haben wir in diesem Format zusammengetragen. Die SPD verspricht stabile Strompreise durch Änderungen bei Netzentgelten, Stromsteuer und CO2-Preis; was soll da konkret verändert werden? Neben der Senkung des Strompreises wollen wir den beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien und deren Ausbau, denn sie steht für die bleibend günstigste ...

