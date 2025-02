NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Autobauer im vierten Quartal die Marktprognosen übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber, dass die für 2025 ausgerufene Margenspanne im Mittelwert die Erwartungen erfülle. In puncto Kapitalrückflüsse hätten sich einige am Markt womöglich etwas mehr erhofft./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 02:14 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 02:14 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007100000