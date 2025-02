Die BYD-Aktie steigt von einem Rekordhoch zu nächsten. Bei den Lesern des maydornreport hat sich mittlerweile ein Gewinn von 404 Prozent angehäuft. Ein Turbo-Call auf BYD wurde gerade mit einem Gewinn von 200 Prozent verkauft. Jetzt schickt sich eine andere Aktie an, eine ähnliche Entwicklung zu nehmen. Das Kurspotenzial beläuft sich auf bis zu 500 Prozent.Nach einer vierjährigen Seitwärtsbewegung ist der BYD-Aktie in diesem Jahr der Ausbruch nach oben gelungen und hat den Kurs in nur drei Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...