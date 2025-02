DJ MÄRKTE EUROPA/Zaghafte Erholung - Airbus und Mercedes nach Zahlen gedrückt

DOW JONES--Leicht erholt zeigen sich Europas Börsen am Donnerstag nach dem Rücksetzer am Vortag. Der DAX steigt um 0,3 auf 22.497 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent auf 5.484 Zähler zu. Etwas gebremst wird der DAX von Verlusten bei schwer gewichteten Aktien wie Airbus oder Mercedes-Benz.

Bremsend wirke auch die bevorstehende Bundestagswahl in Deutschland, heißt es. Vor der Bundestagswahl am Sonntag dürften nicht viele Anleger den Markt kaufen. "Die aktuellen Umfragen sagen eine schwierige Regierungsbildung voraus, und diese Unsicherheit könnte in den kommenden Tagen und Wochen auf die Kurse drücken", meint Jürgen Molnar von Robomarkets.

Die Börsen verarbeiten aktuell vor allem eine wahre Zahlenflut aus der Berichtssaison. Übergeordnet ist der globale Renditeanstieg weiter ein Thema. Zu ihm haben neben Strafzolldrohungen aus den USA Erwartungen deutlich steigender Staatsausgaben in Europa zur Finanzierung der Aufrüstung beitragen. Ein kleines positives Zeichen kommt von den deutschen Produzentenpreise. Sie sind im Januar deutlich niedriger ausgefallen als erwartet. Am Anleihemarkt ist die Tendenz seitwärts gerichtet, auch der Euro-Kurs bewegt sich seitwärts.

Zahlen von Airbus und Mercedes kritisch gesehen

Bei Airbus ist laut Teilnehmern der über Erwarten ausgefallene freie Cashflow eine Überraschung. Eine eher negative aber die Dividende. Die Aktionäre sollen für 2024 eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie erhalten, 20 Cent mehr als im Vorjahr, aber weniger als der Analystenkonsens von 2,12 Euro. Der Ausblick enthalte keine großen Überraschungen, befinden die Analysten von Jefferies. Nach dem überraschend starken freien Cashflow im vergangenen Jahr sei die Jahresprognose mit 4,5 Milliarden Euro "solide". Airbus verlieren 1,7 Prozent.

Nicht gut kommen die Zahlen von Mercedes-Benz an. Der Kurs verliert 2,9 Prozent. Die Analysten von RBC loben zwar, das operative Ergebnis im vierten Quartal sei immer noch besser als die Konsenserwartung, jedoch enttäusche der Margenausblick für 2025. Laut Mercedes-Benz soll der Konzernumsatz bei leicht sinkenden Autoverkäufen ebenfalls leicht sinken. Das operative Ergebnis auf Konzernbasis dürfte deutlich unter dem Vorjahreswert liegen.

Bei MTU geht es nach dem Zahlenausweis vom Vortag um 2,3 Prozent abwärts. Der Kurs gebe auch im Sog von Airbus nach, heißt es. Außerdem würden in Rüstungswerten bzw. Aktien von der Branche nahen Unternehmen nach der jüngsten Rally Gewinne mitgenommen.

Bei Siemens Healthineers (-1,7%) belastet ein Paketverkauf der Mutter Siemens (+1,2%). Siemens hat rund 2 Prozent des Grundkapitals oder rund 26,5 Millionen Aktien platziert und damit 1,45 Milliarden Euro erlöst.

Schneider Electric mit guter Konjunkturbotschaft

Das Siemens-Plus sehen Teilnehmer auch als Reaktion auf eine sehr gute Vorlage des französischen Konkurrenten Schneider Electric. Für dessen Aktie geht es nach der Zahlenvorlage um 5,6 Prozent nach oben. Gelobt wird vor allem die Breite der positiven Marktsegmente, negative Ausreißer habe es nicht mehr gegeben. "Das könnte ein Zeichen sein, dass die Konjunkturaussichten bei Zyklikern generell noch zu negativ eingeschätzt werden", sagt ein Händler.

Starke Zahlen hat Zurich Insurance vorgelegt. Die Konsenserwartungen wurden allesamt erfüllt oder übertroffen, die Aktie legt um 3,1 Prozent zu.

Krones stark unter Druck

In der zweiten deutschen Reihe drücken laut Marktteilnehmern Gewinnmitnahmen den Krones-Kurs um 6,5 Prozent. An den vorgelegten Quartalszahlen des Getränkemaschinenherstellers gebe es nichts zu beanstanden, heißt es von den Analysten von Metzler.

Hypoport verteuern sich nach der Zahlenvorlage um 2,9 Prozent. Der Hypothekenfinanzierer hat 2024 den Umsatz und das operative Ergebnis deutlich gesteigert und stellt für 2025 zweistellige Wachstumsraten in Aussicht für Umsatz und operatives Ergebnis.

Das Ergebnis von PNE ist 2024 besser ausgefallen als von dem Windparkentwickler selbst erwartet. Die Aktie legt 3,3 Prozent zu.

Knorr-Bremse hat im vergangenen Jahr bei leicht schwächeren Umsätzen den operativen Gewinn etwas deutlicher als erwartet gesteigert. Die Marge will der Münchener Bremsenhersteller 2025 erneut steigern. Der Kurs zieht um gut 5 Prozent an.

Beim Immobilienkonzern Hamborner Reit enttäuscht der Ausblick. Dazu soll Dividendenpolitik angesichts des erwarteten Umsatz- und Ergebnisrückgangs überprüft werden. Der Kurs gibt um 1,5 Prozent nach.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.484,37 +0,4% 23,20 +12,0% Stoxx-50 4.708,28 -0,0% -0,49 +9,3% DAX 22.496,50 +0,3% 62,87 +13,0% MDAX 27.705,94 +0,4% 121,69 +8,3% TecDAX 3.872,82 +0,4% 15,85 +13,3% SDAX 14.971,58 +0,5% 78,92 +9,2% FTSE 8.684,33 -0,3% -28,20 +7,3% CAC 8.146,95 +0,4% 36,41 +10,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,55 -0,00 +0,19 US-Zehnjahresrendite 4,52 -0,01 -0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0434 +0,1% 1,0429 1,0408 +0,7% EUR/JPY 156,83 -0,6% 156,63 157,80 -3,7% EUR/CHF 0,9416 -0,1% 0,9415 0,9419 +0,4% EUR/GBP 0,8274 -0,1% 0,8277 0,8278 -0,0% USD/JPY 150,32 -0,7% 150,19 151,63 -4,5% GBP/USD 1,2610 +0,2% 1,2599 1,2574 +0,8% USD/CNH (Offshore) 7,2652 -0,2% 7,2727 7,2857 -1,0% Bitcoin BTC/USD 97.215,35 +0,7% 96.925,10 96.369,55 +2,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,94 72,25 -0,4% -0,31 +1,0% Brent/ICE 75,85 76,04 -0,2% -0,19 +1,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,31 47,05 +0,6% +0,27 -6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.953,96 2.933,35 +0,7% +20,61 +12,6% Silber (Spot) 33,04 32,73 +1,0% +0,32 +14,4% Platin (Spot) 978,16 974,88 +0,3% +3,28 +7,9% Kupfer-Future 4,58 4,56 +0,4% +0,02 +13,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2025 04:24 ET (09:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.