ROUNDUP: Teamviewer erreicht Umsatzziel für 2025 - Aktie mit Erholungsversuch

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer hat 2025 sein im Herbst gesenktes Umsatzziel knapp erreicht. Basierend auf vorläufigen Daten liege der Pro-forma-Umsatz bei rund 767 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von rund fünf Prozent entspreche, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag mit. Analysten hatten sich im Durchschnitt zwar etwas mehr erhofft, an der Börse unternahm die arg gebeutelte Aktie aber einen Erholungsversuch. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht das Unternehmen 2025 weiter bei rund 44 Prozent.

ROUNDUP: Rohstoffriesen Glencore und Rio Tinto sprechen wieder über Fusion

LONDON - Die Bergbaukonzerne Glencore und Rio Tinto haben ihre vor rund einem Jahr beendeten Fusionsgespräche angesichts der weltweiten Rohstoffknappheit wiederbelebt. Glencore sprach am Donnerstagabend von vorläufigen Gesprächen mit dem Rivalen und bestätigte damit einen Bericht der "Financial Times" ("FT"). Ein Deal könnte den weltgrößten Rohstoffkonzern mit einem Unternehmenswert inklusive Schulden von mehr als 260 Milliarden US-Dollar schaffen.

USA, Europa und Mini retten BMW den Absatz - China schwach

MÜNCHEN - BMW hat 2025 wieder mehr Autos ausgeliefert. 2,46 Millionen Fahrzeuge aus dem Konzern bedeuten ein minimales Plus von 0,5 Prozent, wie der Konzern mitteilt. Vor allem die Verkäufe in Europa und den USA, aber auch die Tochtermarke Mini bewahrten BMW vor einem weiteren Jahr mit schrumpfenden Auslieferungen.

'FT': US-Pharmakonzern Merck vor Milliardenkauf von Revolution Medicines

LONDON - Der US-Pharmakonzern Merck & Co will einem Zeitungsbericht zufolge den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen. Als Kaufpreis seien 28 bis 32 Milliarden US-Dollar im Gespräch gewesen, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung könnte aber noch Wochen dauern, hieß es weiter. Auch andere große Pharmakonzerne hätten ein Auge auf Revolution geworfen. Den Angaben zufolge forscht Revolution Medicines an Mitteln gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine der tödlichsten Krebsformen. Die Aktien von Revolution gewannen im regulären US-Handel 4,6 Prozent und zogen nachbörslich um weitere 15 Prozent an. Merck-Papiere legten zum Handelsschluss in New York um 2,2 Prozent zu.

Dialyse-Spezialist FMC macht beim Aktienrückkauf Tempo

BAD HOMBURG - Der Dialysekonzern FMC drückt bei seinen geplanten Aktienrückkäufen aufs Tempo. Nachdem die erste Tranche des Programms am 29. Dezember vorzeitig abgeschlossen worden sei, solle die zweite am 12. Januar starten, teilte die Beteiligung des Gesundheitskonzerns Fresenius am Freitag mit. Bis zum 8. Mai sei dann der Kauf von Aktien für rund 415 Millionen Euro geplant, womit das Programm von insgesamt einer Milliarde Euro voraussichtlich früher abgeschlossen werde als ursprünglich geplant. Die FMC-Aktien legten am Freitag in einem kaum veränderten Dax um fast eineinhalb Prozent zu.

US-Autoriese GM schreibt Milliarden auf Elektroautos und China ab

DETROIT - Der US-Autobauer General Motors (GM) muss wie sein Rivale Ford hohe Abschreibungen auf seine Elektroautos vornehmen. Diese kosteten den Konzern im vierten Quartal rund 6,0 Milliarden US-Dollar, hinzu kämen 1,1 Milliarden Dollar Sonderkosten für den Umbau in China, hieß es vom US-Autoprimus am Donnerstagabend in Detroit. Angesichts von auslaufenden Steueranreizen und den gelockerten Emissionsregeln in den USA habe GM in der Reaktion auf nachlassende Nachfrage seine Elektroautokapazitäten gesenkt, hieß es von den Amerikanern. Die GM-Aktie verlor nachbörslich knapp zwei Prozent.

Marineschiffbauer TKMS greift nach Kieler Werft GYNK



KIEL - Der Marineschiffbauer TKMS ist an einer Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards (GNYK) interessiert. TKMS habe ein nicht bindendes Angebot abgegeben, sagte ein Unternehmenssprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Über mögliche finanzielle Details wurde nichts bekannt. "Die Gespräche zwischen unseren beiden Unternehmen werden weiterhin ergebnisoffen geführt", so der Sprecher.

Rossmann legt beim Umsatz weiter zu - Filialnetz wächst

GROSSBURGWEDEL - Die Drogeriemarktkette Rossmann hat im vergangenen Jahr erneut deutlich zugelegt und einen Rekordumsatz verbucht. Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2024 stieg der Umsatz noch einmal um 8,5 Prozent auf 16,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Großburgwedel bei Hannover mitteilte. Angaben zum Gewinn machte Rossmann wie üblich nicht.

Deutscher E-Auto-Markt: Skoda verdoppelt - Tesla halbiert

FLENSBURG - Der deutsche Elektroauto-Markt war 2025 fest in der Hand der heimischen Konzerne. Bei den Neuzulassungen reiner Stromer gehen die Plätze eins bis sechs an Volkswagen und seine Töchter, BMW und Mercedes, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Tesla - vor einem Jahr noch Nummer drei hat dagegen fast die Hälfte seines Absatzes verloren und stürzt auf Rang neun ab.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Musks KI Grok erstellt Bilder nur noch für zahlende Nutzer -ROUNDUP/Britische Regierung gegen Musks KI Grok: 'Beleidigt Opfer' -Stromversorgung im Südwesten Berlins weiter stabil

-Viele arbeiten krank - andere schwänzen

-Frankreich schaltet Atomkraftwerk wegen Sturms ab

-ROUNDUP: Verdi droht mit Warnstreiks bei Autobahn GmbH -ROUNDUP 3: 'Elli' bringt Wintersturm nach Deutschland -Luxusuhren wieder leichter verfügbar - Wartezeiten sinken -Tennet: Elbquerung von Stromtrasse Suedlink im Zeitplan -Bahn: Dauer der Einschränkungen noch völlig offen

-Türkische Airlines streichen Flüge in den Iran

-Sturmtief Elli: VW sagt Golf-Spätschicht in Wolfsburg ab -Stadtwerke wollen nationale Krisenreserve für Stromausfälle -ROUNDUP 2: Bahn stellt Fernverkehr im Norden wegen Schneesturms ein -CDU-Politiker: Transparenzregeln für kritische Infrastruktur ändern -Frankfurt und Dortmund eröffnen das Bundesliga-Jahr 2026 -Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe - Kovac: 'Versuchen alles'°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005190003, DE0007100000, US3453708600, DE0005785802, DE0005785604, GB0007188757, DE0007664039, DE0008469008, DE0008467416, US58933Y1055, US88160R1014, US37045V1008, JE00B4T3BW64, DE000A2YN900, US76155X1000, DE000TKMS001