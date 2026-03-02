EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.03.2026 / 14:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis zum 27. Februar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.255.625 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 23. Februar 2026 104.000 41,3579 4.301.221,60 XETR 24. Februar 2026 20.625 38,8518 801.318,38 AQEU 24. Februar 2026 90.000 38,8967 3.500.703,00 CEUX 24. Februar 2026 13.000 38,9148 505.892,40 TQEX 24. Februar 2026 219.000 38,8837 8.515.530,30 XETR 25. Februar 2026 25.000 38,2735 956.837,50 AQEU 25. Februar 2026 105.000 38,2664 4.017.972,00 CEUX 25. Februar 2026 15.000 38,2737 574.105,50 TQEX 25. Februar 2026 243.000 38,2678 9.299.075,40 XETR 26. Februar 2026 18.000 38,9706 701.470,80 AQEU 26. Februar 2026 77.000 38,9597 2.999.896,90 CEUX 26. Februar 2026 11.000 38,9816 428.797,60 TQEX 26. Februar 2026 175.000 38,9556 6.817.230,00 XETR 27. Februar 2026 140.000 39,4797 5.527.158,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 5.495.167 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/ .