NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 36 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest kappte am Sonntag im Nachgang der jüngsten Jahresbilanz seine Umsatzschätzungen für den Dialysekonzern bis 2029. Er begründete dies unter anderem mit einem geringeren Geschäftsvolumen in den USA. Wegen der wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens erhöhte er auch den Abschlag in seinem Bewertungsmodell./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 14:53 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005785802
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 14:53 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005785802
© 2026 dpa-AFX-Analyser