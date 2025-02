London - FNZ, eine globale End-to-End-Vermögensverwaltungsplattform, gibt die Ernennung von Aashish Kamat zum Group Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Executive Committee bekannt. Aashish verfügt über mehr als 32 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bankwesen und Finanzdienstleistungen, Private Equity und öffentliche Rechnungslegung. Von 2019 bis 2021 war er Co- Managing Partner des GCC Asia Growth Fund von L Catterton und Senior Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...