Neben dem reconcept Green Bond III, der unlängst auf ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro aufgestockt wurde, bietet die reconcept Gruppe derzeit auch weiterhin ihren reconcept Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123) am Kapitalmarkt an. Die sechsjährige Solar-Anleihe bietet einen festen Zinskupon von 6,50 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird, und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Karsten Reetz erklärt uns, warum die reconcept Gruppe einen weiteren Solar Bond aufgelegt hat und welche Ziele das Unternehmen am deutschen Photovoltaik-Markt verfolgt.

Anleihen Finder: Die reconcept Gruppe ist erneut am Bondmarkt aktiv - was sind die Hauptgründe für die Emission des reconcept Solar Bond Deutschland III? Welche Projekte sollen damit konkret finanziert werden?

Karsten Reetz: Unsere neue Solar-Anleihe dient vor allem dazu, unsere bereits gesicherten Solarprojekte bis zur Baureife weiterzuentwickeln. Dabei sind Batteriespeicher heutzutage ein selbstverständlicher Teil der Anlageplanung. Parallel dazu werden wir unsere Projekt-Pipeline ausbauen, indem wir mit den Anleihemitteln auch neue attraktive Solar-Projekte vornehmlich in Nord- und Ostdeutschland erwerben werden.

Anleihen Finder: Wie ist ihre Vorgehensweise bei den Solar-Projekten - Entwicklung bis zur Baureife und anschließend Abverkauf oder zielen Sie auch auf Eigenbestand ab? Welche Größe haben die Projekte in der Regel?

"Je weiter ein EE-Projekt entwickelt ist, desto höher sind die Margen beim Verkauf"

Karsten Reetz: Je weiter ein EE-Projekt entwickelt ist, desto höher sind die Margen beim Verkauf. Wir entwickeln daher bevorzugt bis zur Baureife, um dann zu attraktiven Konditionen zu veräußern. Sollte sich eine interessante Opportunität ergeben, ist ein Projektverkauf grundsätzlich auch in einem früheren Entwicklungsstadium möglich - ebenso wie das Halten einzelner PV-Anlagen auf Frei- oder Dachflächen. In der Regel sprechen wir hier von einer durchschnittlichen Projektgröße von ca. 20 MWp.

Anleihen Finder: Wie groß ist Ihre gegenwärtige Auftragslage sowie die weitere Projekt-Pipeline im Solar-Bereich?

Karsten Reetz: Wir haben innerhalb von weniger als zwei Jahren unsere Projektpipeline in Deutschland nahezu verdoppelt. Konkret handelt es sich mittlerweile um 80 Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von 1.600 Megawatt-Peak, die sich über die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg verteilen.

"Unsere Pipeline umfasst mittlerweile 80 Solarprojekte"

Anleihen Finder: Wie hat sich die Geschäftsentwicklung von reconcept im letzten Jahr gestaltet? Können Sie uns einige wichtige Finanzkennzahlen (z.B. Umsatz, Gewinn, EBITDA) nennen?

Karsten Reetz: Unsere finalen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden wir in unserem Jahresbericht 2024 veröffentlichen, der bis Juni 2025 erscheint. Schon jetzt können ...

