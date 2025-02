Longi reichte die Klage in China beim Jinan Intermediate People's Court in Shandong ein und forderte die sofortige Einstellung der Herstellung, des Verkaufs und der Angebote zum Verkauf der angeblich patentverletzenden Produkte des Konkurrenten. Die Klage in den USA ging beim District Court for the Eastern District of Texas ein. von pv magazine Global Der chinesische Solarmodul-Hersteller Longi Solar hat zwei Patentverletzungsklagen gegen Jinkosolar eingereicht, die sich auf die Verwendung seiner Solarzellentechnologie in China und den USA beziehen. In China reichte Longi die Klage beim Jinan ...

