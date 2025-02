LANXESS navigiert weiterhin ein herausforderndes Branchenumfeld mit schwacher Nachfrage in der Agrochemie und Bauindustrie, relativ niedrigen Margen und langsamer Entschuldung. Dennoch gewinnt die Transformation zu einem reinen Spezialchemie-Unternehmen an Dynamik. Der Verkauf des Urethane-Systems-Geschäfts markiert den endgültigen Ausstieg aus dem Polymergeschäft und schärft den Fokus auf margenstarke, weniger zyklische Geschäftsbereiche. Eine stärkere Präsenz in den USA, Volumenwachstum in 90 % der Segmente und eine mögliche geopolitische Entspannung in Europa bieten weiteres Aufwärtspotenzial. Während die Herausforderungen bis 2025 anhalten könnten, sehen wir LANXESS als attraktive Gelegenheit, von seiner Transformation zum Spezialchemie-Marktführer zu profitieren. mwb research bekräftigt die Kaufempfehlung (BUY) mit einem angepassten Kursziel von 33,00 EUR (alt: EUR 30,00) und bleibt zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Erholung und Margenausweitung von LANXESS. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG