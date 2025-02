HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Fabio Hölscher attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides viertes Quartal und einen Ausblick im Rahmen der Erwartungen. Er merkte noch an, dass der Auftragseingang im Zug-Zuliefergeschäft leicht über dem Vorjahresniveau liege, was positive Prognosen für das Segment stütze./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KBX1006