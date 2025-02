Unterföhring (ots) -Wie wollen Sie Hass und Rassismus bekämpfen? Was machen Sie, damit unser Land wieder verteidigungsfähig wird? Wie bringen Sie die Bildung in Deutschland wieder auf Vordermann? Beim großen ProSiebenSat.1-"Bürger-Speed-Dating" stellen zehn Bürgerinnen und Bürger die Fragen. Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel antworten. SAT.1, ProSieben und Joyn zeigen den "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" am Samstag, 22. Februar, um 20:15 Uhr. Linda Zervakis und Paul Ronzheimer moderieren den Polit-Showdown am Abend vor der Bundestagswahl. Sie fragen auch nach jedem Gespräch: Konnte der Kandidat mit seinen Argumenten überzeugen?Klara, 19 Jahre, Schülerin. Jörg, 54, Polizist. Jutta, 70, Rentnerin. Thorsten, 43, Gastronom. Stephanie, 31, Ärztin. Sie sind unentschlossene Wähler, fragen sich: Wem soll ich meine Stimme geben? Insgesamt fünf Frauen und fünf Männer stellen jedem Kanzlerkandidaten ihre persönlichen Fragen - drei Minuten im 1:1, unmittelbar, unverfälscht.Am Wahltag berichten ProSieben und SAT.1 in einem ":newstime SPEZIAL" ab 17:45 Uhr live über die Bundestagswahl - mit aktuellen Prognosen, Hochrechnungen und Analysen sowie ersten Stimmen aus Berlin."Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" am Samstag, 22. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1, auf ProSieben und Joyn - produziert von Redseven Entertainment.Pressekontakt:Michael Ulich / Sandra MohrContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296 / - 1121email: Michael.Ulich@seven.one / Sandra.Mohr@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/5975179