MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hamborner Reit angesichts eines Ausblicks auf das Jahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Andre Remke betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, das Immobilienunternehmen rechne in diesem Jahr mit einem Rückgang des Mieteinkommens und einem niedrigeren operativen Ergebnis (FFO). Die Ziele lägen unter seinen und den Markterwartungen. Die Dividende für 2024 sei zwar attraktiv, künftige Ausschüttungen würden nun aber geprüft./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 08:40 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3H2333