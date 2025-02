Paris/London/Zürich - Der EuroStoxx50 hat sich am Donnerstag ein Stück weit von seinem Kursrutsch zur Wochenmitte erholt. Der Eurozonen-Leitindex gewann bis zum Mittag 0,63 Prozent auf 5.495,35 Punkte, nachdem er am Mittwoch noch unter Gewinnmitnahmen gelitten und 1,3 Prozent eingebüsst hatte. Am Donnerstag nun haben sich Börsianern zufolge Befürchtungen einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China abgeschwächt. US-Präsident Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...