SHENZHEN (IT-Times) - JP Morgan erhöht in einem aktuellen Research-Update seine Schätzungen für den Absatz von New Energy Vehicles (NEVs) - Fahrzeugen von BYD. JP Morgan Chase & Co. hat seine Prognosen in einem gestrigen Research-Bericht für den Fahrzeugabsatz der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296)...

Den vollständigen Artikel lesen ...