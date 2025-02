FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 46 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Silvia Cuneo konzentrierte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den Einfluss Künstlicher Intelligenz und die Strategie unter neuer Konzernführung. Die Tech-Beteiligungsgesellschaft sei eine einzigartige Möglichkeit, um auf ein diversifiziertes Portfolio mit wachstumsstarken, disruptiven Online-Plattformen zu setzen. Ein Kapitalmarkttag im Juni sollte für die Aktien zu einem wichtigen Kurstreiber werden./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:48 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0013654783