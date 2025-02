Das österreichische Start-up bietet flexible Solarstreifen in Komplettsets ab 372 Watt Leistung mit Wechselrichter und Verkabelung an. Der Einführungspreis liegt bei knapp 400 Euro für die kleinste Variante. Die Sunbooster GmbH bietet bifaziale Solarstreifen an, die sich in bestehende Gartenzäume einfädeln lassen und diese zu einem kleinen Photovoltaik-Kraftwerk machen sollen. Die Markteinführung erfolge zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Entwicklung "Sunbooster VERTICAL" sei als Ersatz für herkömmliche Sichtschutzbänder gedacht, so das österreichische Start-up mit Sitz in ...

