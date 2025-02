NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem kolportierten Einstieg des Hedgefonds Elliott und einer möglichen Veräußerung des Schmierstoff-Geschäfts. Unterm Strich seien Anteilsverkäufe der Hebel, um die Aktionärsrenditen kurzfristig zu steigern und die Herausforderungen an der Bilanzfront zu bewältigen, schrieb er./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 17:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007980591