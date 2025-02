Bielefeld - Der Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner, Chef des Bielefelder Umfrageinstituts Mentefactum, sieht die Ursache für den Höhenflug der Linkspartei in den Umfragen vor allem in "der Angst vor zu starkem Sozialabbau".Einerseits habe die Union klar soziale Kürzungen angekündigt, aber auch die Aussagen der SPD dazu "fallen nur schwammig aus", sagte er dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). Wenn Sozialdemokraten mehr Sozialleistungen versprächen, wirke das "angesichts der auch durch sie mitverursachten hohen Haushaltsdefizite unrealistisch - ihre Sozialpolitik hat inzwischen ein Glaubwürdigkeitsdefizit", so Schöppner. Das nutze der Linken: "Sie springt derzeit kompetenter in diese Protestbresche."Die SPD "ist zu stark darauf fixiert, aus der Konjunktur- und Migrantenklemme herauszukommen", glaubt der Meinungsforscher. Auch der sozialdemokratische Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil komme kaum vor. Damit sei "die SPD in diesem Wahlkampf nicht der wirkliche Sachverwalter der kleinen Leute". Daneben seien die beiden Spitzenkandidaten der Linkspartei "für konträre Gruppen attraktiv - und weiten so ihr Spektrum aus: Heidi Reichinnek bei den Social-Media-Affinen, Jan van Aken bei den Protestarbeitnehmern".Das BSW hingegen "findet im Wahlkampf aufgrund ihrer minimalen personellen Ausstattung kaum statt", so Schöppner. Wähler mit linken politischen Ansichten würden sich daher der ungleich aktiveren Linken zuwenden. Zudem habe die Aktivierung der im Osten hoch angesehenen Alt-Politiker Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow, die sich zur "Mission Silberlocke" zusammengetan haben, dort zu einem Aufschwung geführt.