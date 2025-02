Altendorf SZ/Zürich - Der Textilhersteller Climatex schliesst sich dem Netzwerk Circular Clothing an. Damit intensiviert das Unternehmen aus Altendorf sein Engagement für die Kreislaufwirtschaft. Climatex hat sich dem Netzwerk Circular Clothing aus Zürich angeschlossen. Wie es in einer Linkedin-Mitteilung des in Altendorf ansässigen Herstellers von Textilwaren aus rezyklierten textilen Materialien heisst, wolle man Kräfte, Wissen und Erfahrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...