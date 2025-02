Die Mercedes-Benz-Aktie verliert am Donnerstag -1,2% und steht aktuell bei 60,20 €. Ursache hierfür sind die rückläufigen Geschäftszahlen. Was ist jetzt zu erwarten? Aktie im Erholungsmodus Der Chart zeigt, dass der Kursrückgang im November seinen Tiefpunkt mit 51,50 € erreichte. Seit dieser Zeit befindet sich die Aktie wieder in einem nachhaltigen Aufwärtstrend. Der aktuelle Kurs liegt bedingt durch den langfristigen Abwärtstrend über den gleitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...