Heliostar Metals: Bohrergebnisse zeigen Potenzial des Ana Paula Projekts

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat beeindruckende Bohrergebnisse aus dem vollständig eigenen Ana Paula Projekt in Mexiko veröffentlicht. Die Resultate weisen auf breite Intervalle mit hochgradiger Goldmineralisierung und zusätzliche Funde in Satellitenzonen hin, die das Potenzial zur Erweiterung der vorhandenen Ressourcen deutlich machen könnten.

Hochgradiges Gold im "High Grade Panel" und neue Entdeckungen

Im Rahmen des ersten Bohrprogramms wurden 3.210 Meter gebohrt, und das Unternehmen plane bereits eine zweite Phase, um die vielversprechendsten Funde weiter zu verfolgen. Besonders hervorzuheben seien die Ergebnisse aus dem "High Grade Panel", einer Zone mit außergewöhnlich hohen Goldgehalten. Die wichtigsten Resultate umfassen:



Im High Grade Panel wurden 161,0 Meter mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,26 Gramm Gold pro Tonne (g/t) durchteuft. Besonders hervorzuheben sind dabei Abschnitte mit 30,0 Metern bei 10,1 g/t Gold sowie 15,7 Metern bei 10,4 g/t Gold, die auf eine außergewöhnlich hochgradige Mineralisierung hindeuten.



Im Parallel Panel ergaben die Bohrungen 3,0 Meter mit beeindruckenden 21,4 g/t Gold, was auf eine weitere Zone mit hochgradiger Goldmineralisierung hindeutet. Zusätzlich wurden in einer Satellitenzone, die über 150 Meter unterhalb des High Grade Panels liegt, 24,0 Meter mit 5,10 g/t Gold entdeckt. Diese Ergebnisse könnten das Ressourcenpotenzial des Projekts deutlich erweitern.



Charles Funk, CEO von Heliostar Metals, erklärte:

"Die Bohrungen bei Ana Paula zeigen weiterhin das herausragende Merkmal der Lagerstätte: lange Intervalle mit konsistenter, hochgradiger Goldmineralisierung. Das Bohrprogramm erweitert nicht nur die Grenzen des High Grade Panels, sondern schließt auch Lücken, um die Klassifizierung der Ressourcen zu verbessern. Besonders vielversprechend sind die Treffer in Satellitenzonen, die weiterhin Erweiterungspotenzial aufweisen - darunter 24 Meter mit 5,10 g/t Gold, mehr als 150 Meter unterhalb des High Grade Panels, sowie 3 Meter mit 21,4 g/t Gold im Parallel Panel. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass durch weitere Infill-Bohrungen hochgradige Unzen zum Ressourcenmodell von Ana Paula hinzugefügt werden könnten."



Ausblick

Das Ana Paula Projekt gilt als Schlüsselprojekt für Heliostar Metals. Es umfasst 1,4 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,16 g/t in den Kategorien "Measured & Indicated" und ist für den Untertagebau genehmigt. Das Unternehmen plane, die Hochgrad-Panels weiter zu erweitern und neue Zonen zu erschließen, um das gesamte Potenzial des Projekts zu nutzen. Ziel sei es, durch selektive Untertagebaumethoden hochgradige Goldgehalte frühzeitig im Minenplan zu erschließen und die wirtschaftlichen Perspektiven des Projekts zu verbessern.



Heliostar Metals sehe in den jüngsten Bohrergebnissen eine Bestätigung des erheblichen Wachstumspotenzials des Ana Paula Projekts. Das Unternehmen plane, die Exploration in den Hochgrad-Panels und den neu entdeckten Zonen fortzusetzen und die Klassifizierung der Ressourcen weiter zu verbessern. Heliostar Metals Ltd. verfolgt das Ziel, sich als Mid-Tier Goldproduzent zu etablieren und konzentriert sich dabei auf die Entwicklung des Ana Paula Projekts in Mexiko.



Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine starke Projektpipeline in Mexiko und den USA, darunter die San Antonio und La Colorada. Heliostar Metals verzeichnete 2024 eine starke Aktienperformance und wurde in die TSX Venture 50 Liste aufgenommen, eine Rangliste der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange.



