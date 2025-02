© Foto: Nam Y. Huh/AP/dpa

Der US-Einzelhandelsriese Walmart liefert einen guten Geschäftsbericht ab. Trotzdem lassen die Anleger die Aktie fallen. Das ist der Grund.Walmart erwartet einen jährlichen Anstieg des Nettoumsatzes im Bereich von 3 Prozent bis 4 Prozent. Analysten rechneten mit einem Wachstum von 4 Prozent, damit blieb der US-Einzelhändler im Rahmen der Erwartungen. Walmart kündigte zudem eine vierteljährliche Dividende von 0,235 US-Dollar pro Aktie an, was einer Steigerung von 13,3 Prozent gegenüber der letzten Dividende bedeutet. Aber: Die Aktien fielen am Donnerstag im vorbörslichen Handel um rund 8 Prozent, da der Einzelhandelsriese erklärte, dass das Gewinnwachstum in diesem Geschäftsjahr nachlassen …