Heute ist Tim Temp von DER AKTIONÄR zu Gast. Thema ist der TSI Premium. Der exklusive TSI-Indikator findet die trendstärksten Aktien am deutschen Markt sowie im US-Markt. Hier geht's zum TSI Premium: tiny.li/k2Ag Die Wall Street ist in dieser Woche in Trippelschritten unterwegs. Gestern legten alle ...