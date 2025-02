Kupfer und Gold: Abitibi Metals - Bohrergebnisse unterstreichen Wachstumspotenzial

Anzeige / Werbung

Es geht weiter! Abitibi legt einmal mehr Bohrergebnisse vor, die ein weiteres Wachstum der Kupfer- und Goldvorkommen andeuten.

Abitibi Metals (WKN A3EWQ3 / CSE AMQ) wartet einmal mehr mit guten Nachrichten auf. Denn das Unternehmen legt aus allen entscheidenden Zielgebieten der Kupfer- und Goldlagerstätte B26 jetzt Bohrergebnisse vor, die auf eine Ausweitung der Vorkommen hindeuten!

Insgesamt, so das Unternehmen von CEO Jonathon Deluce, erbrachten sieben von neun Bohrungen, die heute gemeldet wurden, Kupferäquivalentgehalte von mehr als 1% über Bohrkernabschnitte von 0,5 bis 18 Meter Länge.

Die Highlights:

Mid-Range Depth: Die Bohrlöcher hier wurden mit zwei Hauptzielen geplant: erstens die westliche Erweiterung der VMS-verwandten mineralisierten Stringer-Zonen zu erkunden und zweitens das Verständnis dafür zu verbessern, wie sich Chalkopyrit-Stringer-Zonen in der Tiefe verbinden. Insbesondere wurden die Bohrlöcher 1274-24-351, 1274-24-353 und 1274-24-354 von einem gemeinsamen Ausgangspunkt auf Abschnitt 652850E aus abgebohrt, wobei jeweils unterschiedliche Neigungs- und Azimutwinkel verwendet wurden, um Gebiete jenseits der derzeit bekannten abgeleiteten Mineralressourcen anzusteuern.

Das beste Ergebnis wurde mit Bohrung Nr. 354 erzielt, die bei 544 Metern beginnt und 4,18 % CuEq über 0,5 Meter, einschließlich 5,6 g/t Gold, ergab. Ein zweiter Abschnitt, der bei 613 Metern beginnt, erbrachte 1,08 % CuEq über 2,0 Meter.

Bohrloch Nr. 351, das bis zu einer Tiefe von 1.050 Metern geplant war, wurde aufgrund eines Problems mit dem Bohrgerät bei 771 Metern abgebrochen. Das Unternehmen plant, es in Phase Drei der Bohrungen fertigzustellen. Bohrloch Nr. 353 durchschnitt Mineralisierung, die aus bis zu 20 % Chalkopyrit und 2 % Pyrit in Verbindung mit Quarz-Karbonat-Adern besteht. Zu den wichtigsten Abschnitten gehören 0,77 % Kupferäquivalent (CuÄq) über 3,05 Metern ab einer Tiefe von 682,5 Metern.

Die Bohrlöcher Nr. 357 und Nr. 358 hat Abitibi gebohrt, um das Potenzial auf höhere Gehalte in Lücken in der Bohrabdeckung in den oberen Teilen des Wachstumszielgebiets im mittleren Bereich zu testen. Dieses Ziel wurde erreicht, da in beiden Bohrlöchern eine höhergradige Mineralisierung nachgewiesen wurde. Die Höhepunkte: 3,47 % CuÄq über 5,25 Meter innerhalb von 1,61 % CuÄq über 18,55 Meter (1274-24-357) und 2,01 % CuÄq über 10, 2 Meter ab einer Tiefe von 263,7 Metern, einschließlich 33,74 % CuÄq über 0,5 Meter (1274-24-358).

Extrem hohe Silbergehalt erfordern erneute Analyse

Der Abschnitt wird zudem von einer 20 cm dicken Quarz-Dolomit-Ader gestützt, die mit gediegenem Silber durchzogen ist und einen Anfangsgehalt von 5.580 Gramm pro Tonne Silber und 5,8 Gramm pro Tonne Gold aufweist. Der Silbergehalt gilt erst einmal als vorläufig und erfordert zusätzliche Untersuchungen mit einer Methodik, die für eine grobe native Silbermineralisierung besser geeignet ist.

Native silberhaltige Quarzadern; Quelle Abitibi Metals

Western Plunge: Die Bohrlöcher 1274-24-350 und 1274-24-352 sollten größere Lücken im Bohrraster innerhalb des Ziels Western Plunge zu untersuchen, und stießen auf ein Netzwerk von Chalkopyrit-haltigen Quarzadern, die von Scherzonen und Verwerfungen kontrolliert werden. Dieses Kupfer-Gold-System scheint bekannten geologischen Kontrollen zu folgen und bietet Erweiterungsmöglichkeiten in Richtung Westen innerhalb nicht getesteter Gebiete.

In Bohrloch Nr. 350 wurde die mineralisierte Hauptstruktur von 825 bis 886 Meter Tiefe durchschnitten und ergab drei Abschnitte mit 2,58 % CuÄq über 1,5 Meter ab 837,5 Metern und 1,1 % CuÄq über 2,45 Meter ab 876 Metern. Bei der Analyse von Bohrloch Nr. 352 wurde ein Abschnitt mit 0,91 % CuÄq über 16,7 Meter berechnet, beginnend mit der hängenden Wand der Mineralisierung, einschließlich 1,46 % CuÄq über 8,4 Meter (802,5 Meter), was einer vertikalen Tiefe von 700 Metern entspricht. Ein Highlight-Abschnitt von 3,71 % CuÄq über 1,7 Meter kann von 806,7 bis 808,4 Meter isoliert werden.

Ressourcenmodell in der Tiefe bestätigt

Bei der Interpretation der aktuellen Ergebnisse ist zu beachten, dass die Proben aus Bohrloch Nr. 352 das Ressourcenmodell in dieser Tiefe bestätigen. In Bohrloch Nr. 350 wurde der VMS-Kontakt ebenfalls etwa 800 Meter westlich der bekannten Mineralisierung durchschnitten. Die Metallkonzentrationen liegen unter dem gemeldeten Cutoff-Gehalt, stellen jedoch eine signifikante Anomalie dar, die einen eigenen Explorationsplan erfordert.

Eastern Satellite: Bohrung 356 sollte die Eastern Satellite-Zone in der Tiefe durchschneiden, nachdem sie eine Nord-Süd-Verwerfungszone mit einem Nordost-Bohrazimut durchquert hatte. Dieses Bohrloch wurde auf Abschnitt 653300E angesetzt, dem Ort einer hohen Dichte an polymetallischer Stringer-Zonen, die mit dem VMS-Kontakt in Zusammenhang stehen, wo eine Reihe von Bohrlöchern, die zuvor im Jahr 2024 gebohrt wurden, signifikante Ergebnisse lieferten (siehe DDH 1274-24-313, 320, 321). Es wurden stark mineralisierte Stringer gefunden, bevor ein verwerfungsbedingter Gang durchquert wurde. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören 1,74 % CuÄq über 9,65 Meter ab einer Tiefe von 151,6 Metern, einschließlich 2,12 % CuÄq über 3,95 Meter ab einer Tiefe von 151,6 Metern.

Zusätzliche Untersuchungsergebnisse wurden auch von Bohrloch 1274-24-355 erhalten, das die neigungsaufwärts verlaufende Erweiterung von Bohrloch 1274-13-117 in einem Abstand von 35 Metern untersuchte, das einen bemerkenswerten vorherigen Höhepunkt-Abschnitt von 2,32 % CuEq über 89,5 Meter in einem Gebiet aufwies, in dem nur sehr wenige Bohrungen durchgeführt wurden. Zu den neuen Analyse-Highlights, die aus diesem Bohrloch stammen, gehören 1,28 % CuÄq über 4,2 Meter ab 351 Meter.

Nach Ansicht von CEO Jonathon Deluce bekräftigen diese Ergebnisse - hochgradige poylmetallische Vererzung in drei entscheidenden Zielgebieten von B26 -, die Qualität des Explorationsmodells von Abitibi Metals und demonstrieren noch einmal das Expansionspotenzial der B26-Lagerstätte. Angesichts zahlreicher Vererzungsabschnitte, die über das Gebiet der bereits definierten Ressource hinausgehen, sei das Unternehmen hervorragend positioniert, um mit der dritten Bohrphase des Explorationsplans 2025 weitere Werte zu schaffen, so Deluce.

