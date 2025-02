ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich auf "Sell" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen. Der Versicherer habe operativ robuste Zahlen abgeliefert, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Leicht positiv sollte es seiner Meinung nach wirken, dass Bedenken hinsichtlich der Waldbrand-Haftungen zerstreut wurden seien. Dem gegenüber stünden aber fehlende Aktienrückkäufe./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0011075394