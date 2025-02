DJ PTA-Adhoc: Pierer Industrie AG: Pierer Industrie AG schließt Restrukturierungsverfahren nach der Restrukturierungsordnung (ReO) erfolgreich ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wels (pta/20.02.2025/14:59) - Die Pierer Industrie AG hat am 25. November 2024 ein europäisches Restrukturierungsverfahren nach der Restrukturierungsordnung (ReO) eingeleitet. Davon betroffen waren ausschließlich Gläubiger

* einer zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse zugelassenen Anleihe mit einem im Gesamtnennbetrag von EUR 100 Mio. (Laufzeit: 2020-2028; ISIN AT0000A2JSQ5), * einer privat platzierten Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 15 Mio. (Laufzeit: 2021-2033) und * von zwei Schuldscheindarlehen in ausstehender Höhe von EUR 132,5 Mio. (Laufzeiten: 2020-2025 und 2020-2026).

Diese Gläubiger haben den von der Pierer Industrie AG vorgelegten Restrukturierungsplan in der heutigen Restrukturierungsplantagsatzung angenommen. Folglich hat das Landesgericht Wels den Restrukturierungsplan bestätigt. Damit ist das Restrukturierungsverfahren abgeschlossen.

Der angenommene Restrukturierungsplan sieht folgende Eckpunkte vor:

* Alle oben genannten Anleihen und Schuldscheindarlehen werden vollständig getilgt. * Auch die Zinsen werden vereinbarungsgemäß bedient. * Die Tilgung der der oben genannten Finanzierungen erfolgt in zwei Raten: - 68,69 % bis längstens 31.12.2026 und weitere - 31,31 % bis längstens 31.12.2027.

Aussender: Pierer Industrie AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné-Bellér E-Mail: info@piererindustrie.at Website: www.piererindustrie.at

ISIN(s): AT0000A2JSQ5 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

