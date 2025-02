Die Momentum-Indikatoren bleiben unverändert; das Britische Pfund (GBP) wird voraussichtlich in einer Seitwärtsbewegung von 1,2550/1,2615 ggü. dem US-Dollar (USD) gehandelt. Längerfristig beginnt sich das Aufwärtsmomentum zu verlangsamen; ein Durchbruch von 1,2525 würde darauf hindeuten, dass das GBP nicht weiter an Stärke gewinnt, so die FX-Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...